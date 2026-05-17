１７日のＴＢＳ「サンデー・ジャポン」に西田ひかる（５３）が生出演し、ネットで話題となった。ショート髪にさわやかなシャツ姿で出演。「９０年代元祖・帰国子女アイドル息子２人コメンテーターとしても活躍」と紹介された。上智大卒で、２００２年に結婚。２００６年と２００９年に生まれた息子がいる。ネットでも話題となり「え、サンジャポに西田ひかる出てる」「サンジャポに西田ひかるに似た人がいるけど本人