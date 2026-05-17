ドジャース大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。アナハイムで行われ１５―２で大勝した古巣エンゼルス戦の結果などを投稿すると、自身今季最多となる５打点を挙げた試合動画をアップした。まずは?幻のランニングホームラン?となった８回二死一、二塁での目の覚めるような右翼線への三塁打。外野からの送球がそれる間に、大谷は一気にホームに生還した。続けて９回一