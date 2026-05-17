五月病を予防するためにできることは何か。産業医の池井佑丞さんは「五月病の予防で重要なのは、乱れた心身のバランスを日常の中で早めに整え直すことだ。基本的な生活習慣を整えることに加えて、2つのことを試してほしい」という――。写真＝iStock.com／maruco※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／maruco■深刻化させないことが重要新年度が始まって約1カ月。4月は何とか乗り切ったものの、5月に入った途端、「なんとなく