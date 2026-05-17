NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」では柴田勝家と秀吉の対立が描かれる。歴史評論家の香原斗志さんは「2人の戦い方を見れば、まさに水と油の関係だったことがよくわかる」という――。■史料に残る秀吉と勝家の決裂の様子天正5年（1577）8月8日、柴田勝家（山口馬木也）を総大将とする軍勢が、加賀（石川県南部）や能登（同北部）へ遣わされた。その目的は、越後（新潟県）の上杉謙信の南下を食い止めることだった。当初は織田信長（小