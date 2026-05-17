全日本１７日の大田区大会で、?恋に臆病な最強レスラー?安齊勇馬（２７）が復帰戦を勝利で飾った。安齊は春の祭典「チャンピオン・カーニバル２０２６（ＣＣ）」でＡブロックにエントリーされていたが公式戦中に右脚を負傷。５日の後楽園大会から欠場を余儀なくされ、リーグ戦も２勝３敗１分１不戦敗の勝ち点５で終戦となった。ケガから復帰戦となったこの日は宮原健斗、本田竜輝、羆嵐と組んで諏訪魔、関本大介、真霜拳號組