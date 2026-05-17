女優キム・ヨンオクの夫で元KBSアナウンサーのキム・ヨンギルさんがこの世を去った。享年89歳。5月17日、キム・ヨンギルさんは長年の病のため、息を引き取った。妻キム・ヨンオクは、子供たちとともに喪主として名を連ねている。【写真】キム・ヨンオク、34歳女性アイドルに“結婚圧”遺体安置所は、ソウル聖母病院に設けられ、出棺は来る5月19日8時に行われ、埋葬地は同和（トンファ）敬慕公園となっている。キム・ヨンオクとキム