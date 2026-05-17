【モデルプレス＝2026/05/17】歌手の西野カナが5月16日、自身のInstagramを更新。新曲のMVのオフショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】平成の歌姫「綺麗」と話題の肌見せギャルコーデ◆西野カナ、美スタイル際立つMVオフショット公開西野は「MVのオフショット」とつづり、5月15日に配信リリースされた新曲「LOVE BEAT （feat. NiziU）」のMV撮影時の写真を複数投稿。砂の上に敷かれたラグの上でポーズを決める姿を披露した