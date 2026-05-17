◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―０ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）巨人が１７日のＤｅＮＡで計５盗塁。浦田３、平山、松本各１盗塁。巨人の１試合５盗塁は、２２年６月３日対ロッテ戦で６盗塁（吉川２、ウォーカー、増田大、重信、立岡各１）して以来、個人の１試合３盗塁は、２０年１０月２８日対ＤｅＮＡ戦で増田大が３盗塁して以来。阿部監督が目指す、機動力を使った野球で１―０で勝利した。