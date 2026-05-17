◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―０ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）巨人のライデル・マルティネス投手が１７日、９回のマウンドに上がり、１回０封。これが移籍後初の３日連続３連投でリーグトップタイとなる今季１３セーブ目を挙げた。また中日時代を含め東京ドームでは通算４２セーブ目で、石毛博史に並ぶ２位タイの記録となった。１―０の９回に登板。まずはこの回の先頭・宮崎を投ゴロ。５番・ヒュンメルを１５３キロで空振