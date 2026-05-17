焼津漁港周辺で17日行われた東京ディズニーリゾートスペシャルパレードの様子です。ミッキーやミニーなどディズニーキャラクターが目の前を通ると沿道からは大きな歓声が送られていました。これは焼津市制75周年を記念して行われたもので、このほかにも焼津の特産「カツオのたたき」が無料でふるまわれるなど、港風に吹かれながら夢の国と焼津の街を感じられる一日となりました。