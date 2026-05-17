１２日、天津博物館で展示を見る人たち。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津5月17日】中国天津市の登録博物館が2025年に4カ所増え、84カ所になったことが、天津博物館で15日に開かれた「国際博物館の日」のイベントで分かった。収蔵品数は25年末時点で80万点（組）を超え、25年度の新規収蔵品は約2万点に上った。同年の来場者は1624万人となり、市外からの来場者が7割近くを占めた。84カ所のうち61カ所が無料で入場でき