◇プロ野球パ・リーグ ロッテ 3-2 オリックス（17日、ZOZOマリン）ポケモンとプロ野球12球団がスペシャルタッグを組む「ポケモンベースボールフェスタ2026」。ロッテでは15日からの対オリックス3連戦で開催されており、ロッテの名物企画『DASHMAN RACE』にもピカチュウが登場しました。この日の『DASHMAN RACE』にはピカチュウ6匹が参戦。ゴールテープよりほんの少し離れた位置にズラリと並びます。スタートの合図に合わせて駆け出