巡回型展示会「KOSENPARK」で、小山高専の名物ロボットを操作体験する来場者（左）＝17日午後、宇都宮市高専生が開発した発明品や新技術を披露する巡回型展示会「KOSENPARK」が17日、宇都宮市で開かれた。高専や地方紙でつくる実行委員会の主催で、2回目の開催。関東甲信越を中心に11校が参加し、来場者はロボットや超小型人工衛星などに見入った。木更津高専（千葉県木更津市）は、運動場に白線を引く「ラインカー」のロ