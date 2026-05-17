広島・福山市で、山林火災があり、現在も消火活動が続いています。火災があったのは、福山市赤坂町早戸です。午後2時26分頃、「枯れ草が燃えている」と通報がありました。今のところケガ人の情報は入っていません。現在、消火活動が続いています。