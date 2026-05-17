◇陸上セイコー・ゴールデングランプリ（2026年5月17日MUFG国立）大混戦となった女子100メートル障害は、田中佑美（富士通）が12秒81で2位だった。1位はアリア・アームストロング（米国）で12秒75。日本記録保持者の福部真子（日本建設工業）が12秒85の3位、中島ひとみ（長谷川体育施設）が12秒90の4位で続いた。田中は「タイム云々より、変な動きをせずに丁寧に冬季から積み重ねてきたことをやりきれたのが良いところ」と