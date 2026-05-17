俳優の杉浦太陽（45）が17日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。プール開きを報告した。杉浦は「暑いのでプール開きしました」とつづり、自宅に設置した巨大プールで子供たちが遊ぶ様子を公開。「組み立てるのに汗だくw」と続けた。杉浦は2007年にタレントの辻希美と結婚。現在は、インフルエンサーとして活動中の18歳長女・希空（のあ）、長男・青空（せいあ）さん、次男・昊空（そら）さん、三男・幸空（こあ）