バスケットボールのりそなBリーグ2部（B2）のプレーオフは17日、ジーライオンアリーナ神戸などで行われ、2戦先勝方式の決勝第2戦で神戸（西地区1位）が福島（東地区2位）に109―93で快勝し、2連勝で優勝した。同じ方式の3位決定戦は横浜EX（東3位）が信州（東1位）を100―84で破り、2戦2勝で3位となった。Bリーグは秋に開幕する来シーズンからリーグが再編され、新1部は「Bリーグ・プレミア」、新2部は「Bリーグ・ワン」となる