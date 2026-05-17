近年、地方議員の深刻ななり手不足が指摘される中、読売新聞のアンケート調査で、山梨県内１５市町村の議会が２０年前から議員報酬（月額）が据え置かれたままだったことがわかった。初の定数割れとなった４月の富士川町議選では、要因の一つに議員待遇の低さを指摘する声もある一方、財政状況や有権者の理解などの理由で、簡単には引き上げに踏み切れない事情もあるようだ。（樋口稜太、菅原智）読売新聞では４月下旬、県内２