◇陸上セイコー・ゴールデングランプリ（2026年5月17日MUFG国立）男子100メートルに出場した元日本記録保持者の桐生祥秀（日本生命）が追い風0・6メートルのなか10秒15で日本勢トップの4位。号砲と同時に飛び出し、序盤は隣レーンのノア・ライルズ（米国）に先行する意地は見せた。「放送で桐生が抜けていると聞こえたので、落ち着きながらいったが、中盤でぐっとスピードに乗れるかが世界との差。すぐに練習したい」と振