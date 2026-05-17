「阪神０−１広島」（１７日、甲子園球場）阪神が接戦を落とし、４カード連続で勝ち越しなし。得点圏で決定打が出ず、才木の好投を見殺しにした。先発の才木は序盤から快投を見せた。最速１５５キロの直球にカーブ、スライダー、フォークを交えて奪三振ショーを展開。初回は大盛をフォークで３球三振に斬ると小園も空振り三振。二回は坂倉、モンテロを連続三振、三回は３者連続三振でスタンドを沸かせた。六回まで無失点に