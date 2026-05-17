2016年8月31日、1匹の小さな命が救われました。キジ白の男の子「こたろ」くんです。当時、生後推定3カ月。絶望的なケガを負いながらも、持ち前の豪快な性格で困難を乗り越えてきたこたろくん。彼を支え続けるのは、Xユーザー・ぴてさん（@natsukota0612）です。【写真】あの痩せ細っていた子猫が…10年後、堂々たるイケニャンに人懐こい子猫に異変…病院で厳しい診断こたろくんとの出会いは2016年の7月頃。飼い主さんの家の畑に姿