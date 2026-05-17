300馬力超えV6搭載！キャデラックは、GM系列のプレミアムブランドです。ラインアップの主力はSUVで、別格の巨大なエスカレードを除きXTシリーズは3モデルを揃えています。【画像】 迫力顔の“3列シート”SUV キャデラック「XT6」です！ 画像で見る（20枚）「XT6」は、「XT5」と「XT4」を従える最上級の3列シートモデル。ボディサイズは、全長5060mm×全幅1960mm×全高1775mmと堂々としています。ホイールベースは、2860mmと