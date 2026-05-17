＜Sky RKBレディスクラシック最終日◇17日◇福岡雷山ゴルフ倶楽部（福岡県）◇6490ヤード・パー72＞201ストローク目の短いウィニングパットが、3日間で最もしびれる一打だった。1打差の逃げ切りV。プレー中ずっとかけていたサングラスを初めて外した桑木志帆は満面の笑みを浮かべ、2024年の最終戦「JLPGAツアー選手権 リコーカップ」以来、1年半ぶりの優勝を心から喜んだ。【写真】三菱のハイグレード車もゲット！「めちゃくちゃ