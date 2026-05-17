＜関西オープン最終日◇17日◇茨木カンツリー倶楽部東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞7年ぶり通算22勝目には届かなかった。首位で最終日を迎えた池田勇太は、2023年「ABCチャンピオンシップ」以来3年ぶりに最終日最終組でプレー。3バーディ・4ボギーの「71」と落とし、トータル4アンダー・6位タイで終えた。【写真】大ギャラリーに囲まれてショットを放つ池田2番パー5でバーディを先行したが、3番、8番でボギーを喫し