◇関西六大学野球春季リーグ戦第7節2回戦大商大10―0京産大（2026年5月17日マイネットスタジアム皇子山）大商大が連勝で勝ち点を挙げ、2季ぶり29度目（旧リーグを含む）のリーグ優勝を飾った。全日本大学野球選手権（6月8日開幕、神宮ほか）に出場する。初回に竹田陽翔（1年）の適時打などで2点を先制。6―0の4回には4番・真鍋慧（けいた、3年）の適時二塁打で追加点。真鍋は6回にも走者一掃の3点二塁打を放つなど