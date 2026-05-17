◇第65回NHK杯体操 2日目(17日、東京体育館)10月の世界選手権と9月のアジア競技大会の代表選考会となるNHK杯で岡慎之助選手が3連覇を達成しました。1日目が終わった時点でトップの橋本大輝選手に1.181点差の2位につけていた岡選手。2日目は6種目中5種目を終えた時点でトップに0.147点差に迫ると、最終種目の鉄棒で岡選手は大技・リューキンをきめるなど14.633点をマーク。その後登場した橋本選手は落下で得点が伸びず、逆転で岡選