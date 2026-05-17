◇セ・リーグ中日1―5ヤクルト（2026年5月17日バンテリンD）中日は2カード連続負け越しで、借金12に後退した。高橋宏が5回5失点で5敗目を喫した。2回1死一、三塁で、古賀のセーフティースクイズで先制点を献上。4回は岩田の投犠打などで1死二、三塁とされ、武岡の一ゴロの間に三走・内山の生還を許す（野選）など、この回一挙4失点した。これまで積極的な打撃策を取っていたヤクルトの今季初となる1試合複数犠打が、い