俳優のチャン・ヒョク＆オ・ジホ＆イ・ダヘが主演する韓国ドラマ『チュノ〜推奴〜』（全16話）が、あす18日より「KBS World」で放送される（毎週月・火 後7：00〜）。【写真】チャン・ヒョク出演の『根の深い木〜世宗大王の誓い〜』同作は、瞬間最高視聴率 41.9％＆平均視聴率32％を記録、韓国時代劇の歴史を変えた大ヒット・アクションドラマ。身分制度に苦しむ下層階級の悲哀をメインに取り上げた、全く新しいタイプの時代