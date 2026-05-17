DeNA戦に先発した巨人・竹丸＝東京ドーム巨人が無失点リレーで2季ぶりの6連勝。一回に岸田の左前打で挙げた1点を守り抜いた。6回を投げた竹丸が走者を出しながらも要所を締めてリーグトップに並ぶ5勝目を挙げ、マルティネスが同13セーブ目。DeNAは3連敗。