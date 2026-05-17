「大相撲夏場所・８日目」（１７日、両国国技館）今場所好調な翔猿と宇良の業師同士の対決は大熱戦となった。最初の一番では土俵際に追い込まれた宇良が翔猿の突き押しを浴びて体を弓なりに反りながらもなんとか残すと、その後も激しく動き回る展開から一気に前へ。しかし、今度は翔猿が土俵際でギリギリで踏ん張り、倒れこんだ宇良と翔猿が土俵外へ出るのがほぼ同時に。軍配は翔猿に上がったが、物言いの末に取り直しとなっ