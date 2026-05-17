17日午後2時半ごろ広島県・福山市で山林火災が発生し、現在も延焼が続いています。警察と消防によりますと午後2時半頃、福山市で「枯草が燃えている」と消防に通報がありました。消防車10台以上が出動し現在も消火活動を行っています。消防によりますと廃材を燃やしていた火が燃え広がり山に燃え移ったとみられるということです。現時点でけが人の情報は入っていません。福山市ではきょう林野火災注意報が発令されていました。