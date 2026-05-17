モデルで俳優の山田優さん（41）が2026年5月12日、自身のインスタグラムを更新。夏らしいコーデを披露した。「この夏はどこに遊びに行こうかな〜」山田さんは、青空の公園を背景に、黒いサンダルに黒いソックスを合わせたショットを含む5枚の写真と動画を投稿した。サンダルについて紹介し、「足にフィットして歩きやすく靴下を合わせても可愛い」「デイリーにも旅行にも使いやすい一足です！」とつづり、「この夏はどこに遊びに