元フジテレビでフリーの平井理央アナウンサーが、１７日までに自身のＳＮＳを更新。アナウンサー仲間とのランチショットを披露した。平井アナはインスタグラムに「先日、川田裕美アナからご連絡をいただき、念願のランチへ」と書き始めると、フリーの川田裕美アナと食事へ行った様子を披露した。「ヒルナンデスのロケや、バラエティ番組のスタジオでご一緒するたびに、そのキュートなお人柄と笑顔に癒されていて。『素敵な方