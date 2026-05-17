◆陸上セイコーゴールデングランプリ（１７日、東京・ＭＵＦＧ国立）女子３０００メートルで、田中希実（豊田自動織機）は８分５５秒９５の５位。この日は、約２時間前に１５００Ｍで日本勢トップの４位となり、ハードなスケジュールをこなした。レース後は「全盛期の頃よりはほど遠いレースだったと２本とも思う」としつつ「今の力に逃げずに向き合えたし、負ける、勝つに縛られずに自分にできること、したいことを大事にでき