◆パ・リーグ日本ハム３―６西武（１７日・エスコンフィールド）日本ハムは逆転負けで借金２となり、３位浮上から１日で４位に転落した。３回、今季初昇格で「２番・二塁」で即スタメン起用された上川畑が、１死一塁から先制の左翼線適時二塁打。さらに２死三塁から、レイエスが左前適時打を放ち、２点のリードを奪った。制球に苦しみながらも４回まで無失点だった先発・北山は５回、内野安打に四球も絡み１死満塁のピンチ