◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―０ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）ＤｅＮＡは打線が５安打とふるわず、５月に入ってから６日の広島戦（横浜＝●０―１０）、１０日の阪神戦（甲子園＝●０―３）、１４日の中日戦（横浜＝△０―０）、１５日の巨人戦（東京Ｄ＝●０―２）に次いで５度目の無得点試合。開幕カードのヤクルト戦（３月２７〜２９日）以来、今季２度目の同一カード３連敗で借金生活に転落した。巨人の先発左腕・竹丸