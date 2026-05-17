◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神０―１広島（１７日・甲子園）広島が５カードぶりに勝ち越した。阪神戦は今季３度目の顔合わせで、初の勝ち越し。２５年は４月１８〜２０日の３連戦（甲子園）で２勝１敗の後は７カード連続で勝ち越すことができないまま終わったが、“１０カードぶり”に意地を見せ、借金を８に減らした。好投手の才木との対戦。両軍無得点で迎えた７回に新井貴浩監督が「１点勝負」の采配を仕掛けた。先頭の坂倉が