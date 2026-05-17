◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神０―１広島（１７日・甲子園）阪神は今季２度目の完封負けで首位・広島とのゲーム差が２に広がった。先発の才木浩人投手が７回４安打１失点、９奪三振と好投したが、２敗目を喫した。３回まで完全投球で、フォークを中心に三振の山を築いた。だが、０―０の７回、先頭の坂倉に左翼フェンス直撃の二塁打を浴びた。代打・矢野の送りバントで三塁まで進まれ、野間の左前適時打で先制を許した。粘りの投