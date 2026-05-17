Ｊ１ＦＣ東京は１７日、北中米Ｗ杯に選出された２選手の記者会見を１７日、都内で開催した。日本代表ＤＦ長友佑都は１５日に５大会連続で選出され、韓国代表ＧＫ金承奎（キム・スンギュ）は１６日に自身４度目のＷ杯に臨むことが決まった。長友は引き締まった表情で「５大会連続のＷ杯メンバーに選出されて非常に光栄に思います。カタール大会から４年間、本当に苦しいこともたくさんありましたが、たくさんの方々に支えられて