15日、サッカーW杯に出場する日本代表メンバーが発表され、いよいよ本番に向けて臨戦態勢に入った。ヨーロッパの各チームで主力として活躍する選手が多数を占める今回の日本代表が、過去最強だという説に異論を唱える人は少ないだろう。これまでの最高成績であるベスト16を上回ることは「もはや目標ではない」という意識が選手間では当然のように共有されている。国際的にはまだ「ダークホース」的な評価かもしれないが、かな