きさらぎ賞を制し、前走皐月賞で12着のゾロアストロ（牡3＝宮田、父モーリス）は日本ダービー（31日、東京芝2400メートル）の特別登録を見送った。17日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。この日、美浦Wコースで追い切って馬なりで5F71秒6〜1F13秒0をマーク。その後、鼻出血の症状が認められ、すぐに獣医師による検査を受けた結果、肺からの出血と判明した。この後は福島県のノーザンファーム天栄へ放牧に出る予定で秋に