◇陸上セイコー・ゴールデングランプリ（2026年5月17日MUFG国立）男子走り幅跳びは、東京五輪6位の橋岡優輝（富士通）が8メートル22で優勝した。2本目に1・9メートルの追い風に乗って大ジャンプを披露。「上々とは言えないが、ある程度できた。まだまとめ切れていない。何となく流して跳んだら記録が出てしまった」と振り返った。これまでは短距離のサニブラウン・ハキームも指導するレイナ・レイダー氏の元でスピードを強