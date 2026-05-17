◇パ・リーグ西武6―3日本ハム（2026年5月17日エスコンF）西武が逆転勝利で、5月以降では実に4年ぶりのリーグ首位に立った。途中出場の岸潤一郎外野手（29）の大技小技が試合を決めた。1点を追う7回2死からカナリオが二塁打で出塁。ここで岸が代打で登場。上原のカットボールを左翼席に逆転の1号2ランを放った。この回、ネビンにも2試合で3発目となる左越え7号2ランが出てリードを広げた。再び2点差に迫られた8回