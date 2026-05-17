女優の黒木瞳（65）が16日放送のテレビ朝日系「鶴瓶孝太郎 スターの今を大調査」（後6・30）に出演。元人気アイドルとの意外な関係について語った。黒木は宝塚時代の同期、菀明（よう・あきら）を訪ねて都内の自宅へ。「宝塚音楽学校で1年生の時の前期後期、2年生の時も前期後期と試験があるんですけど、すべて1番でした。とにかくきれいでスタイル抜群で歌えて踊れて何でもできる優等生でした」と回顧しつつ「（菀