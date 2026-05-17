◇セ・リーグ阪神0―1広島（2026年5月17日甲子園）阪神が広島に惜敗しカード負け越しを喫した。スコアレスの7回に1死三塁で才木が野間に左前適時打を許して先制点を献上。追加点を与えなかったが、打線が力投した右腕を援護できなかった。8回は先頭で中野が左前打で出塁も森下が右飛、佐藤輝の左前への飛球を辰見が好捕。中野が一塁に戻れず痛恨の併殺となってしまった。阪神は栗林に完封されたカード初戦の15日に続