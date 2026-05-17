◇プロ野球パ・リーグ 西武6-3日本ハム(17日、エスコンフィールドHOKKAIDO)西武が日本ハムに逆転で勝利しました。この日NPB初登板となったワイナンス投手は3回、上川畑大悟選手とレイエス選手にタイムリーを浴び2点の先制を許します。打線は4回まで日本ハム先発の北山亘基投手に2安打に抑えられますが5回、先頭の古賀悠斗選手がヒットで出塁すると、滝澤夏央選手の内野安打など２アウト満塁を作ります。このチャンスで3番・渡部聖