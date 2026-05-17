◇パ・リーグ楽天1―5ソフトバンク（2026年5月17日楽天モバイル最強パーク）楽天が敗れ、連勝が3で止まった。0―2の5回先頭で平良竜哉内野手（27）が前田悠から左翼席へ5号ソロ。1点差に迫る一発に「とにかく浮いた球を思いっきり振り抜きました」。ベンチでは浅村からキャンディーをもらい、笑顔を見せた。続く6回2死二塁では上茶谷から右前打。小郷が本塁で憤死し、惜しくも同点にはならなかったが、「一発大きいの