男子3000メートル7分38秒98の日本新記録で優勝した森凪也（手前）＝MUFGスタジアム陸上のセイコー・ゴールデングランプリは17日、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で行われ、非五輪種目の男子3000メートルは森凪也（ホンダ）が日本新記録の7分38秒98で制した。2014年に大迫傑が出した記録を1秒11更新した。女子やり投げでパリ五輪覇者の北口榛花（JAL）は60メートル36の5位。男子100メートル決勝はパリ五輪王者のノア・ラ