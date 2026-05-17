しょうゆラーメン、とんこつラーメンに勝利し、現在2連勝中の“絶対王者”「みそラーメン」に今回挑むのが…若者を中心に今大人気の「麻辣湯」！フードコートに上野や横浜など様々な場所でどちらが人気なのかを徹底調査しました！あなたは選ぶならどっち？