ランドセル商戦についてです。早くも来年に向けた準備が進んでいます。最近は色やデザインも選択肢が増えているランドセル。ことしの売り場を取材しました。 ◆来年向け「ランドセル商戦」 4月はじめの入学式シーズン。小学校を彩ったのは、淡いピンクに、ラベンダー。色とりどりのランドセルです。新一年生が期待に胸を膨らませる時期ですが……新潟市内の商業施設でランドセルを手に取っていたのは“来年の”